الأتراك يثورون.. 9 طائرات وجيش حراسة لنقل أردوغان إلى مدينة التركية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:32 م
رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان
وكالات
Advertisements

أثار موكب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان المبالغ فيه غضب الأتراك، عقب مغادرته مدينة شرناق التركية اليوم الاثنين، برفقة جيش الحماية الخاص به، إضافة إلى 9 مروحيات هليكوبتر بعد مشاركته في مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" هناك؛ وذلك في الوقت الذي تعاني فيه تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة.

 

وذكر موقع "تركيا الآن" أن طائرة أردوغان غادرت من ستاد مدينة شرناق، وسط إجراءات استثنائية في البر والجو، لم تشهدها تلك المدينة من قبل، مشيرا إلى أنه في أغسطس الماضي، انتشرت مقاطع فيديو لموكب زوجة الرئيس أمينة أردوغان، خلال زيارتها لمدينة أنطاليا؛ لإطلاق السلحفاة البحرية إلى بيئتها البحرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط بعد تلقيها العلاج، برفقة موكب يتخطى الخمسين سيارة؛ مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، قائلين: "إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإهدار أموال الشعب".


وكان رواد مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو آخر -قبل الانتخابات الرئاسية في 2018- يظهر موكبًا ضخمًا لأردوغان أثناء تنقله في حملته الانتخابية بأحد الأحياء البسيطة، ويظهر الموكب الرئاسي في طريق ضيق، بينما تقدمت عشرات السيارات الأمنية، وأخرى التابعة للرئاسة، مع حرس متأهب على أبواب السيارات الرباعية ، وتذيل الموكب مدرعة حربية، فيما كانت طائرة مروحية في السماء تراقب الوضع على الأرض.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

العداله والتنميه الرئيس التركي اردوغان

أخبار تهمك

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

منذ ساعتين و 21 دقيقة

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 21 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 9 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ يوم

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

موسيماني يوجه رسالة عاجلة للخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 22 ساعة

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد "طائرة تميم"... صفقة جديدة مسمومة بين قطر وتركيا

عاجل.. الولايات المتحدة تبدأ معاقبة تركيا عسكرياً

جحيم أردوغان يدفع الأتراك إلى الهجرة (فيديو)

عاجل.. الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة ثانية في ترهونة

ليبيا.. الجيش يعلن إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة قرب بني وليد

9 طائرات وجيش حراسة.. أردوغان يستفز شعبه بموكبه الضخم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان الوعي في عزاء محمود ياسين

02:57 م

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

01:08 م

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»