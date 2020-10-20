بصورة لوالدتها .. ابنة رجاء الجداوي تستعيد ذكرياتها

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نشرت أميرة مختار ابنة الراحلة رجاء الجداوي، صورة لـ والدتها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث علّقت "مختار" ابنة الراحلة رجاء الجداوي على الصورة قائلة: "صباح الخير..الله يرحمك يا حبيبتي".



يذكر أن رجاء الجداوي تواجدت في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة في مدينة الاسماعيلية، وذلك منذ إصابتها بفيروس كورونا مطلع يونيو الماضي ودخلت العناية المركزة، ولكنها توفيت في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو.



شهد برومو فيلم "توأم روحي" الذى طرحه المنتج أحمد السبكي ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوي ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.



وتظهر رجاء الجداوى فى الفيلم بشخصية مختلفة وجديدة، حيث تحاول كشف حقيقة حسن الرداد، والذى يعاني من بعض الأوهام.

