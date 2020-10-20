550 مليون دولار صادرات مصر من قطاع الطباعة والتغليف

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
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أعلن نائب رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف أحمد جابر ارتفاع صادرات القطاع خلال الفترة "يناير-سبتمبر" من العام الحالى بنحو 20 % لتبلغ 550 مليون دولار مقابل 450 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح جابر أن أداء الصادرات تحسن بشكل كبير مع بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال الربع الثالث من العام الحالي حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 88 % مسجلة 270 مليون دولار مقارنة بنحو 144 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2019.

وارتفعت صادارت المجلس خلال سبتمبر الماضي بنحو 85 % مسجلة 96 مليون دولار مقارنة بنحو 52 مليون دولار خلال سبتمبر 2019.

وأضاف أن استراتيجية المجلس لزيادة صادراته في ظل إلغاء الدول لمعارضها نتيجة جائحة كورونا فانه سيتم بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري التركيز على عقد اللقاءات الافتراضية والتسويق الإلكتروني مشيرا إلى أن المجلس يركز على تصدير الكتب المطبوعة وذلك لأنه يعطي قيمة مضافة.

وقال نستهدف التركيز على الدول الأوروبية بعد فتح خط ملاحي مباشر كذلك على الدول الإفريقية وتم إرسال استفسارات إلى مكاتب التمثيل التجاري للتعرف على الإجراءات والتسهيلات في تلك الدول.

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