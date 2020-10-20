نوال الزغبي تستعد لطرح أغنية جديدة

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تستعد المطربة اللبنانية نوال الزغبي، لطرح أغنية جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عبر قناتها الرسمية على"يوتيوب".

وشوقت الزغبى جمهورها لأغنيتها الجديدة، مؤكدة أنه سوف تطرحها خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث غردت نوال عبر حسابها على تويتر، قائلة "عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة... بس بوعدكن إنو بأقرب وقت رح تسمعوا شى جديد... وانا متحمسة اكتر منكن".

جدير بالذكر أن نوال الزغبي، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بتتر مسلسل "سلطانة المعز"، للفنانة غادة عبد الرازق، الأغنية تحمل عنوان"اتحاربت" وهي من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، توزيع وميكس وماستر أحمد ابراهيم.





