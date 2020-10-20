الرجاء يتقدم بإحتجاج رسمي ضد حكم مباراة الزمالك

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي عن تقدمه بإحتجاج رسمي للإتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " ضد الكاميروني أليوم نيانت الذي أدار مباراة الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.









وكان الرجاء قد خسر من الزمالك بهدف مقابل لا شيء أول أمس الأحد بهدف واحد مقابل لا شيء قبل موقعة الإياب التي تقام يوم السبت القادم.









ونشر الرجاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " تقدم نادي الرجاء الرياضي يوم أمس برسالة احتجاج و استنكار للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على خلفية التحكيم الكارثي للطاقم التحكيمي الذي أدار لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بقيادة السيد أليوم أليوم كحكم وسط والسيد مصطفى غربال كحكم الفار.



