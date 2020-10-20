الرجاء يتقدم بإحتجاج رسمي ضد حكم مباراة الزمالك

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:54 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي عن تقدمه بإحتجاج رسمي للإتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " ضد الكاميروني أليوم نيانت الذي أدار مباراة الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.


وكان الرجاء قد خسر من الزمالك بهدف مقابل لا شيء أول أمس الأحد بهدف واحد مقابل لا شيء قبل موقعة الإياب التي تقام يوم السبت القادم.


ونشر الرجاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك " تقدم نادي الرجاء الرياضي يوم أمس برسالة احتجاج و استنكار للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على خلفية التحكيم الكارثي للطاقم التحكيمي الذي أدار لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بقيادة السيد أليوم أليوم كحكم وسط والسيد مصطفى غربال كحكم الفار.

أخبار تهمك

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ يوم

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان في عزاء محمود ياسين

منذ ساعة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

موسيماني يوجه رسالة عاجلة للخطيب

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 8 ساعات

الاهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لموقعة الوداد

منذ ساعة و 27 دقيقة

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 15 ساعة

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

01:08 م

شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان في عزاء محمود ياسين

02:57 م

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»