تجاهل باريس سان جيرمان يُقلق نيمار

يشعر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالقلق تجاه مستقبله مع فريقه وذلك بعد إقتراب عقده من الإنتهاء.









وينتهي عقد نيمار مع العملاق الفرنسي بنهاية شهر يونيو للعام 2022 الأمر الذي يُشعر اللاعب بالقلق كون الفريق لم يبدأ المفاوضات مع للتجديد.









وقالت صحيفة " لو باريزيان " الفرنسية أن المهاجم مستعد من أجل التجديد مع العملاق الباريسي قبل الموسم الأخير له مع الفريق خلال الصيف القادم.









ويواجه البي إس جي موقف صعب للغاية خلال العام المُقبل خاصةً أن عقدي نيمار ومبابي سينتهيان معاً في صيف العام 2022 الأمر الذي سيتوجب على ناصر الخليفي حله بالتجديد.



