تجاهل باريس سان جيرمان يُقلق نيمار

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 03:29 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
يشعر البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالقلق تجاه مستقبله مع فريقه وذلك بعد إقتراب عقده من الإنتهاء.


وينتهي عقد نيمار مع العملاق الفرنسي بنهاية شهر يونيو للعام 2022 الأمر الذي يُشعر اللاعب بالقلق كون الفريق لم يبدأ المفاوضات مع للتجديد.


وقالت صحيفة " لو باريزيان " الفرنسية أن المهاجم مستعد من أجل التجديد مع العملاق الباريسي قبل الموسم الأخير له مع الفريق خلال الصيف القادم.


ويواجه البي إس جي موقف صعب للغاية خلال العام المُقبل خاصةً أن عقدي نيمار ومبابي سينتهيان معاً في صيف العام 2022 الأمر الذي سيتوجب على ناصر الخليفي حله بالتجديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيمار مبابي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي أبي

أخبار تهمك

الاهلي يعلن جاهزية نجم الفريق لموقعة الوداد

منذ ساعة و 8 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 8 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ يوم

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 15 ساعة

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 8 ساعات

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة للزمالك قبل مباراة الرجاء

منذ ساعة و 11 دقيقة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يوجه رسالة عاجلة للخطيب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ناصر الخليفي يحسم مصير نيمار من العودة لبرشلونة

ناصر الخليفي يحسم الجدل بشأن مصير نيمار ومبابي مع باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد وبرشلونة بهذا القرار

أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت.. لاعب برشلونة يريد اللعب للريال وزيدان يطلب ضم نجم ريال مدريد والصفقة الكبري تقترب

أخبار ريال مدريد اليوم: الكشف عن موعد صفقة الريال الكبري والمنبود على أعتاب الرحيل وميسي يهدد فلورنتينو بيريز

لو باريزيان الفرنسية: نيمار يحدد فريقه المقبل ويصدم الخليفي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:29 م

مهام جديدة للجيش والشرطة.. رسائل "السيسي" خلال حفل تخريج الكليات العسكرية

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

01:08 م

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

12:30 م

موسيماني يوجه رسالة عاجلة للخطيب

01:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»