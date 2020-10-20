قتلى بانفجار داخل منجم فحم في الصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، عن انفجار غازى داخل منجم فحم شمالى البلاد، أسفر عن مقنل 4 أشخاص إصابة آخر، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفي سياق آخر، لقي 16 شخصا، اليوم الأحد، حتفهم في منجم فحم في جنوب غربي الصين، بسبب مستويات مرتفعة للغاية من غاز أول أكسيد الكربون.

وكتبت إدارة بلدية تشونغتشينغ، منشورًا عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن 17 شخصا حوصروا في المنجم، مؤكدة أن شخصا نُقل إلى المستشفى، ولم تظهر على الآخرين أي علامات على الحياة.

ووقع الحادث، في منجم "سونغتساو" للفحم، التابع لشركة طاقة محلية بحي تشيجيانغ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته حكومة الحي أن التحقيق جار في الحادث، وفقًا لوكالة شينخوا.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية، بأن حرق الأحزمة تسببت في ارتفاع مستوى أول أكسيد الكربون.

ودخل فريق إنقاذ مؤلف من 75 فردا إلى المنجم، كما وصل 30مسعفا لموقع الحادث.

وتعتبر الواقعة هي الأحدث من نوعها في الصين، حيث يعتبر سجل البلاد في الأمان الصناعي متواضع، وتعد مناجمها من بين الأكثر خطرا على مستوى العالم.