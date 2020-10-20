



موقع دعم مصر وخطوات إضافة المواليد الجدد قبل نهاية العام 2020





موقع دعم مصر لإضافة المواليد، يستعد الكثير والكثير من الأسر المصرية لكي تقوم بإضافة أبنائهم على البطاقة التمويني للاستفادة من الدعم التمويني والخبز المدعم، أصبحنا في عصر في غاية التقدم ويمكن لأي مواطن يمتلك في منزله الإنترنت يقوم بالدخول على موقع دعم مصر ثم اضافة المواليد، كما يمكن اختيار الخدمات التي ترغبون فيها عكس السابق كان كل شئ يستغرق وقت طويل ويعرض المواطنين للتزاحم الشديد.





أما المكاتب التمويني وتجاهل بعض الموظفين معدومي الضمير الذين يريدون الحصول على المال من أجل إنهاء التعامل وإصدار ما يحتاجه المواطن ولذلك تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بدورها الكامل على أكمل وجه لكي ترفع العبء الزائد عن المواطنين، خلال هذه الفترة وجدنا عمليات من البحث المرتفعة جداً عن طريقة إضافة المواليد الجدد ترقبو معنا لمعرفة التفاصيل كاملة والخدمات التي يقدمها موقع دعم مصر لحاملي البطاقة التموينية.





موقع دعم مصر لإضافة المواليد 2020

- الضغط على الصفحة الرئيسية موقع دعم مصر وزارة التموين .

- أختيار خدمات التموين.

- اختيار إضافة المواليد.

- إدخال البيانات المطلوبة.

- الضغط على كلمة حفظ.





خدمات موقع دعم مصر للمواطنين

- يمكن إضافة المواليد الجدد من خلال موقع دعم مصر.

- يوفر الموقع الاستعلام عن البطاقة التمويني.

- يتم تسجيل رقم المحمول عبر الموقع.

- إصدار بطاقة تموينية جديدة.

- استخراج بطاقة بدل تالف.

- إصدار بطاقة بدل فاقد.

- فصل اجتماعي.

- نقل البطاقة من محافظة إلى محافظة.

- تفعيل البطاقة التمويني.

- الحصول على الرقم السري لبطاقة اصدار جديد.



