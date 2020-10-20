شاهد.. سهير رمزي تكشف سبب تعرضها لفقدان في عزاء محمود ياسين

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:57 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تحدثت الفنانة سهير رمزي، كاشفة سبب حالة الإغماء التي تعرضت لها أثناء عزاء الفنان الراحل محمود ياسين.


وكشفت "رمزي" ذلك قائله أنها تعرضت لضغط مرتفع بسبب تواجدها في المقابر من بداية اليوم وتأثير الشمس عليها وتذكرت وقت دفن والدتها مما جعلها تتعرض للإغماء.


ووجهت سهير رمزي، الشكر لكل من وقف بجانبها في هذه الأزمة وخاصة زوجها حيث قالت أنه قام بحملها إلى المستشفى وأضافت أن ما حدث ذلك أيضا بسبب حزنها على وفاة الفنان محمود ياسين والذي يحبه العالم العربي بأكمله.


يذكر أن الفنان محمود ياسين توفى عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي وذلك عن عمر ناهز الـ79 عاما.

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