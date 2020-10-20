السودان: أمريكا ودول أخرى ستعرض حزما اقتصادية تشمل الديون

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:47 م
الخارجية السودانية
الخارجية السودانية
وكالات
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قالت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية السودانية، إن الولايات المتحدة ودول أخرى ستعرض حزما اقتصادية تشمل الديون.

 

وأضافت وزيرة المالية السودانية، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "يوم سعيد للسودان بعد رفعه من لائحة الإرهاب".

 

وأعرب "حمدوك" عن تطلع حكومته إلى الإخطار الرسمي من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للكونغرس بإلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب.

 

وقال حمدوك، في رد على تغريدة لترامب عبر "تويتر" بشأن شروط رفع اسم السودان من القائمة: "الشكر الجزيل للرئيس... على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان وأضر به ضررا بالغا. إننا نتطلع كثيرا إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك".

 

وأضاف حمدوك: "هذه التغريدة وهذا الإخطار الذي سوف يرسل هما في الواقع أقوى دعم للانتقال نحو الديمقراطية في السودان وللشعب السوداني".

 

وختم بالقول: "إننا إذ نقترب اليوم من التخلص من أثقل تركة من تركات النظام المباد، نؤكد مرة أخرى أن الشعب السوداني شعب محب للسلام ولم يكن أبدا يوما مساندا للإرهاب".

 

وأعلن الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من الاثنين، أن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لـ"ضحايا الإرهاب الأمريكيين".

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