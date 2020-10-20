قطاع البنوك التجارية يقود سوق البحرين المالي للهبوط 0.44% بختام الجلسة

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.44% خاسراً 6.47 نقطة ليغلق عند مستوى 1454.61 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.4 مليون سهم بقيممة 483.9 ألف دينار بحريني.





وهبط بسوق البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 28.52% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1%، شركة الإثمار القابضة بنسبة 7.23%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.37%، كما هبط سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين، عقارات السيف بنسبة 0.45%، 0.58%، على التوالي.