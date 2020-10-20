قبل بيراميدز.. تاريخ مشاركات الأندية المصرية في نصف نهائي الكونفيدرالية (تقرير)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:28 م
تتويج الأهلي
تتويج الأهلي
علاء خليف
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يستعد فريق بيراميدز لخوض مباراة الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، ضد نظيره حوريا كوناكري بطل غينيا مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

بيراميدز صعد للدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعدما تخطي عقبة فريق زاناكو بطل زامبيا في الدور ربع النهائي بالفوز ذهابا 3-0 وخسر لقاء الإياب بهدف دون رد، بينما تأهل حوريا كوناكري على حساب فريق إنيمبا النيجيري بعدما تفوق عليه بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.

وتعد هذه المشاركة رقم 7 للأندية المصرية في الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، حيث سبق وشارك 4 أندية مصرية في المربع الذهبي للبطولة القارية خلال السنوات الماضية هم (الأهلي "مرتين" – الزمالك "مرتين" – إنبي – المصري)، قبل تأهل بيراميدز هذا العام ليصبح الفريق المصري الخامس الذي يشارك في هذا الدور بالبطولة.

وجاءت مشاركات الأندية المصرية في الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية كالتالي:

- 2009:

أول فريق مصري تأهل لنصف نهائي الكونفيدرالية كان فريق إنبي في نسخة البطولة عام 2009، وواجه نظيره الملعب المالي وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 2/2، بينما خسر الفريق البترولي 4/2 في مالي.

- 2014:

تقابل الأهلي مع فريق القطن الكاميروني في نصف نهائي الكونفيدرالية، فاز ذهابا 1 / 0 بهدف وليد سليمان، وكرر انتصاره في لقاء الإياب بنتيجة 2 / 1، وتأهل للمباراة النهائية وحقق أول ألقاب الأندية المصرية بالبطولة على حساب فريق سيوي سبورت الإيفواري.

- 2015:

شهدت هذه النسخة من بطولة الكونفيدرالية تأهل فريقين مصريين للدور نصف النهائي، حيث واجه الأهلي نظيره أورلاندو بيراتيس الجنوب إفريقي وخسر ذهابا وإيابا 1-0، 4 – 3 وودع منافسات البطولة.

بينما تقابل فريق الزمالك مع النجم الساحلي التونسي وخسر في الذهاب 5 -1 وفاز في لقاء الإياب بمصر 3-0 ولكنها لم تكن كافية لصعوده للمباراة النهائية وودع البطولة ايضا.

- 2018:

صعد المصري لملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي في الدور نصف النهائي وتعادل الفريقين سلبيا في لقاء الذهاب، بينما خسر الفريق البورسعيدي في لقاء الإياب برباعية نظيفة.

- 2019:

واجه فريق الزمالك نظيره النجم الساحلي وفاز الفارس الأبيض ذهابا 1-0 وتعادل الفريقين سلبيا في لقاء الإياب، وصعد الفريق الزملكاوي لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي في النهائي وتبادل الفريقين الفوز بنتيجة 1-0 وحسم أبناء ميت عقبة اللقب الثاني للأندية المصرية بالبطولة بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح.

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نصف نهائي الكونفيدرالية كأس الكونفيدرالية بيراميدز وحوريا الزمالك الأهلي الأندية المصرية

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