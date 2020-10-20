جومانا مراد تروى لـ"الفجر الفني" أصعب مشاهد مسلسل "خيانة عهد"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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أعربت الفنانة جومانا مراد عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى مسلسل "خيانة عهد"، الذى عرض فى السباق الرمضاني الماضى، واستطاع أن يحقق نجاحاً كبيراً فور عرضه.



وكشفت جومانا مراد ل"الفجر الفني" عن أصعب المشاهد التى واجهتها أثناء تصوير "خيانة عهد"، حيث قالت"كانت من أصعب المشاهد التى واجهتني أثناء التصوير مشهد مقتل خالد أنور فى بيتى، هذا المشهد أخذ أكثر من يوم لتصويره، وأيضاً مشهد محاولة قتل الفنان بيومى فؤاد فهذا المشهد أرهقنى كثيراً".


يُذكر أن مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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