قبل مواجهة بيراميدز وحوريا كوناكري.. أندية مصر لا تخسر ولا تستقبل أهداف أمام الأندية الغينية

يخوض فريق بيراميدز مواجهة نارية ضد فريق حوريا كوناكري الغيني في تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.





ويسعي فريق بيراميدز بقيادة مدربه الكرواتي أنتي تشاتشيتش لتحقيق الفوز على حوريا كوناكري اليوم، والتأهل للمباراة النهائية لمواجهة فريق نهضة بركان والذي صعد للنهائي الإفريقي بعد فوزه على مواطنه حسنية أغادير بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين بالمغرب.





تاريخ مواجهات الأندية المصرية والغينية





سبق وتقابلت الأندية المصرية مع نظيرتها الغينية في 6 مباريات سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز المصريين في 5 مباريات وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة، ولم تفز أندية غينيا في أي مباراة.





سجل أندية مصر 15 هدفًا في شباك الأندية الغينية خلال تاريخ مواجهاتهما السابقة، بينما لم تستقبل شباك المصريين أي أهداف.





أول مواجهة جمعت أندية مصر وغينيا في البطولات الإفريقية، كانت بين المقاولون العرب وحوريا كوناكري في نصف نهائي كأس الكؤوس الإفريقية عام 1983، وفاز ذئاب الجبل ذهابا وايابا 1-0، 3-0 على الترتيب.





بينما تقابل فريق حرس الحدود مع فريق إيه إس كالوم عام 2006 في دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية، وفاز الحرس ذهابًا 6 – 0 وإيًا 1-0.





أما آخر المواجهات بين الأندية المصرية والغينية كانت بين الأهلي وحوريا كوناكري عام 2018 وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الذهاب، وفاز المارد الأحمر في مباراة الإياب برباعية نظيفة.



