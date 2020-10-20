أسعار النفط تتراجع بعد تحذيرات أوبك من انخفاض الطلب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:45 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، عقب تحذيرات من قبل مسؤولي تحالف (أوبك) النفطي بشأن تأثير تجدد تفشي فيروس كورونا السلبي على معدلات الاستهلاك والطلب على النفط الخام.
 
وعلى صعيد التداولات، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.3% إلى 42.48 دولار للبرميل، كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.6% عند 40.57 دولار للبرميل. 
 
من جهته شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان - خلال اجتماع تحالف (أوبك بلس) أمس الاثنين، على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية في مواجهة حالة الضبابية الغالبة على معدلات الطلب، وهو ما يعزز الانطباع بأن كبار منتجي النفط سوف يؤجلون خطط استعادة مستويات الإنتاج السابقة بعد قرار الخفض التاريخي لمواجهة ضعف الطلب حتى بداية العام المقبل.
 
وعلى الرغم من انتعاش الطلب الصيني على النفط الخام، إذ تعد الصين أكبر مستورد للمعدن الأسود عالميًا، ولا تزال الأسعار تصارع من أجل الحفاظ على مستويات مرتفعة في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا حول العالم، واعتزام ليبيا استئناف نشاطها النفطي بعد توقف؛ لتضيف زيادة في المعروض النفطي في الأسواق.
 


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