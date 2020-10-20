اليورو يرتفع فوق مستوى 1.18 دولار اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
عاني اليورو للصعود فوق مستوى 1.18 دولار اليوم الثلاثاء مع تبدد آمال التوصل لحزمة تحفيز لمساعدة متضرري كورونا في الولايات المتحدة موجهة ضربة للأصول عالية المخاطر عالميا كما ضغطت زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا على العملة الموحدة.

وفيما تحافظ الاسواق على تفاؤلها بأن تتمخض المحادثات بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين عن اتفاق قبل انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر إلا أن أي اتفاق ينبغي أن يقره مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون وحيث لا تزال هناك معارضة قوية لحزمة تحفيز أكبر.

ونزل الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.7045 دولار أمريكي مسجلا أقل مستوى في ثلاثة أسابيع عند 0.7038 دولار بفضل تنامي التوقعات بتبني البنك المركزي في البلاد إجراءات تيسير نقدي الشهر المقبل.

واحتفظ الجنيه الاسترليني بمكاسبه القليلة من الجلسة السابقة عند 1.2941 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، إلى حد كبير عند 93.848. 

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر اليورو اليورو الاوروبي اليورو الاقتصاد اخبار الاقتصاد اليوم

أخبار تهمك

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

منذ ساعة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ يوم

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 7 ساعات

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 6 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 13 ساعة

حكم انجليزي: هناك ضربة جزاء لم تحتسب للرجاء أمام الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

شوبير يكشف موقف نجم الأهلي من المشاركة في مباراة الوداد

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شوبير يرد على أنباء رحيل نجله عن الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يوجه رسالة عاجلة للخطيب

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الدولار يتراجع أمام الجنيه الاسترليني واليورو اليوم

الين والفرنك السويسري يرتفعان بعد تراجع الدولار

الدولار يسجل أسوأ أداء أسبوعى أمام العملات الرئيسية

الين اليابانى يقترب من أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار

الدولار يسجل أدنى مستوياته في 3 أشهر مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

الذهب يتراجع اليوم الثلاثاء بعد صعود نسبي للدولار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:08 م

موسيماني يستقر على تصعيد "عبد القادر" لتدريبات الأهلي

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

10:15 ص

المقاولون العرب يُنهي إتفاقه مع نجم الزمالك السابق

12:30 م

موسيماني يوجه رسالة عاجلة للخطيب

01:23 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

01:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»