رانيا محمود ياسين تستعرض مقطع صوتى لوالدها الراحل محمود ياسين

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة رانيا محمود ياسين على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت رانيا محمود ياسين عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، مقطع صوتى لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين.


وعلقت قائلة"محمود ياسين ما أجمل هذا الصوت الرخيم خامة صوت لا مثيل لها، رحمك الله يا أبى رحمة واسعة في منزلة مباركة مع الصديقين والصالحين والشهداء، فى الفردوس الأعلى ياحبيبي".


وفي سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو بطولة عادل إمام، داليا البحيري، حمدي الميرغني، دلال عبد العزيز، جميل برسوم، هدى المفتي، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين ، طارق الإيباري، ومجموعة مميزة من النجوم، إخراج رامي إمام.


https://www.instagram.com/tv/CGj96lJjIvk/?igshid=35b347z9aym1

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