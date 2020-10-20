موسيماني يوجه رسالة عاجلة للخطيب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:23 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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وجه الجنوب أفريقي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي رسالة عاجلة لرئيس النادي الكابتن محمود الخطيب قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها الفريق ضد الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.


ونشر موسيماني صورة له برفقة الخطيب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور " إنستجرام " وقال: " أشكرك كابتن بيبو على تكليفي بهذه المهمة الكبرى.. أنت تؤمن بي".


يُذكر أن الجنوب أفريقي نجح في قيادة المارد الأحمر لتحقيق الفوز على فريق نادي الوداد في ذهاب دوري أبطال أفريقيا بهدفين مقابل لا شيء سجلهما محمد مجدي أفشة والتونسي علي معلول.

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