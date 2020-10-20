زيدان يفتح النار على جماهير ريال مدريد

قال برنامج " الشيرنجيتو " الإسباني الشهير أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي ريال مدريد الإسباني يعتقد بإنه يتعرض لوابل من الإنتقادات المبالغ بها مؤخراً من جانب جماهير الملكي.









وأشار البرنامج إلى أن إعتقاد زيدان بأن الجماهير لديها ذاكرة ضعيفة للغاية خاصةً أنه لم يتم تقدير كافة الأمور التي حققها للريال فيما يخص دوري أبطال أوروبا والفوز بالليجا.









يُذكر أن زيدان سبق وأن توج بالتشامبيونزليج ثلاثة مرات متتالية خلال ولايته الأولى قبل أن ينجح في حصد لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر المحلي في الموسم الماضي.



