قتلى وجرحة بانفجار سيارة في كراج منبج شمالي سوريا

أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، في خبر عاجل لها، نقلًا عن مصادر أمنية، بأن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة، في كراج منبج شمالي سوريا، وأسفرت عن مقتل طفل وإصابة 5 أشخاص آخرين.

وفي سياق آخر، وقع انفجارا مدويا في محطة محروقات في منطقة رميلان بريف الحسكة الشمالي الشرقي بسوريا، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام السورية.

وقالت وكالة "سانا" إن ثمة أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار الذي وقع في محطة علي آغا في المنطقة، دون أن ترد تفاصيل عن طبيعة الانفجار، وأسبابه.