بعد فيديو الراقصة البرازيلية لوردينا.. معلومات لاتعرفها عنها

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أثارت الراقصة البرازيلية لوردينا، ضجة واسعا عبر السوشيال ميديا بعدما ظهرت وهي ترقص بطريقة مثيرة على أنغام أغنية مهرجان "اخواتي".







وكانت تصدرت الراقصة البرازيلية لوردينا، مساء أمس قائمة مؤشرات تريند جوجل واصبحت حديث السوشيال ميديا كما زاد عدد متابعيها عبر إنستجرام بعدما كان 2000 متابع فقط، وأشارت بعض الصحف بأن أجرها كان000 15 فقط ليصبح حاليا أضعاف بعد انتشار فيديو الرقص لها.







وبعد انتشار فيديو الراقصة البرازيلية لوردينا، جاءت عدة تساؤلات عن هواية صاحبة الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة في السوشيال ميديا بمصر.





ويرصد الفجر الفني معلومات عن

الراقصة البرازيلية لوردينا



الراقصة البرازيلية كانت من أبطال ألعاب القوى في البرازيل قبل قدومها لمصر من سنوات واحترافها الرقص الشرقي، وكانت تتقاضى أجر 15 ألف جنيهًا في الأفراح.





احتفلت مؤخرًا بوصول عدد متابعيها على "إنستجرام" إلى 200 ألف متابع، وبعد انتشار الفيديو تخطى عدد متابعيها 350 ألف في أقل من 24 ساعة.



كما أن "لوردينا"، تقدم أيضًا، دروسًا في الرقص الشرقي، وتنشر مقاطع فيديوهات منها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".





قدمت العديد من الحفلات في الساحل الشمالي مع الفرقة البرازيلية "شو"، على أغاني "آه لو لعبت يا زهر، وعم يا صياد"، وغيرها.