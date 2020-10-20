بعد فيديو الراقصة البرازيلية لوردينا.. معلومات لاتعرفها عنها

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
أماني سلام
Advertisements
أثارت الراقصة البرازيلية لوردينا، ضجة واسعا عبر السوشيال ميديا بعدما ظهرت وهي ترقص بطريقة مثيرة على أنغام أغنية مهرجان "اخواتي".



وكانت تصدرت الراقصة البرازيلية لوردينا، مساء أمس قائمة مؤشرات تريند جوجل واصبحت حديث السوشيال ميديا كما زاد عدد متابعيها عبر إنستجرام بعدما كان 2000 متابع فقط، وأشارت بعض الصحف بأن أجرها كان000 15 فقط ليصبح حاليا أضعاف بعد انتشار فيديو الرقص لها.



وبعد انتشار فيديو الراقصة البرازيلية لوردينا، جاءت عدة تساؤلات عن هواية صاحبة الفيديو الذي أثار ضجة كبيرة في السوشيال ميديا بمصر.


ويرصد الفجر الفني معلومات عن
الراقصة البرازيلية لوردينا

الراقصة البرازيلية كانت من أبطال ألعاب القوى في البرازيل قبل قدومها لمصر من سنوات واحترافها الرقص الشرقي، وكانت تتقاضى أجر 15 ألف جنيهًا في الأفراح.


احتفلت مؤخرًا بوصول عدد متابعيها على "إنستجرام" إلى 200 ألف متابع، وبعد انتشار الفيديو تخطى عدد متابعيها 350 ألف في أقل من 24 ساعة.

كما أن "لوردينا"، تقدم أيضًا، دروسًا في الرقص الشرقي، وتنشر مقاطع فيديوهات منها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".


قدمت العديد من الحفلات في الساحل الشمالي مع الفرقة البرازيلية "شو"، على أغاني "آه لو لعبت يا زهر، وعم يا صياد"، وغيرها.

أخبار تهمك

شوبير يرد على أنباء رحيل نجله عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ يوم

شوبير يكشف موقف نجم الأهلي من المشاركة في مباراة الوداد

منذ 42 دقيقة

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ يوم

حكم انجليزي: هناك ضربة جزاء لم تحتسب للرجاء أمام الزمالك

منذ 38 دقيقة

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله السعيد يغلق الباب أمام الزمالك مجدداً

منذ حوالي 5 ساعات

وائل الإبراشي: وزير الإعلام يعاني من عقدتين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 12 ساعة

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 ص

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

07:40 ص

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

01:07 م

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

08:03 ص

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

07:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»