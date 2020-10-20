السيسي: محدش بفضل الله من الخارج يقدر يعتدي على مصر

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية لعام 2020، اليوم الثلاثاء، أنه لابد أن نعمل على بناء وعي حقيقي للمجندين حتى يساهم هو أيضا بوعيه مع أسرته، مشددا على أن الوعي أمر مهم وخطير، منوها بأنه الوعي هو المنوط به مواجهة سبل الحرب الحديثة.





وأشار إلى أن القضية هى كيفية تحريك الشعوب لإيذاء بلادهم، وحشد الرأي العام بالسلب من خلال التشكيك والكذب والافتراء.





ويحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من المسئولين بالدولة حفل تخرج الدفعات الجديدة من الكليات والمعاهد العسكرية.



طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، خريجي الكليات العسكرية أن يبذلوا جهدا مع المجندين في الوحدات ورفع الوعي، قائلا: "محدش بفضل الله من الخارج يقدر يعتدي على مصر لأننا لا نعتدي على أرض، ولأن قوة الجيش عظيمة، وقادرة على حماية الأرض".