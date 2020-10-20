ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط بنحو 2.1 مليون برميل يوميا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
رويترز
Advertisements
ذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط خلال شهر أغسطس 2020 بنحو2.1مليون برميل يوميا، أى بنسبة 2.4%مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 91.7مليون برميل يوميا، فقد ارتفع إجمالى إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 2.2% ليصل إلى 62.4مليون برميل يوميا، كما ارتفعت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك من النفط الخام وسائل الغاز الطبيعى بنسبة 2.7%لتصل إلى 29.3مليون برميل يوميا يأتى ذلك تزامنا مع مع بدء المرحلة الثانية من إتفاق خفض الإنتاج لافتا أن نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج القياسى بين دول أوبك بلس بلغت 102%خلال نفس الشهر.

كان التقرير الشهرى لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط تحت عنوان التطورات البترولية فى الأسواق العالمية، قد كشف عن انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، خلال شهر أغسطس 2020 بنحو 2.2 % لتبلغ حوالى 5.5مليون برميل يوميا كما انخفضت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 7.6 % لتبلغ حوالى 1.9 مليون برميل يوميا. 

وأشار التقرير، انخفاض المخـزون التجارى النفطى فـى الـدول الصـناعية خـلال شـهر أغسطس 2020 بحوالى 11مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حـوالى 3214 مليـون برميـل.

كمـا انخفض المخزون الاستراتيجى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وجنوب أفريقيا والصـين بحوالى 11 ملايين برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 1855 مليون برميل.

أخبار تهمك

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

منذ حوالي 3 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ يوم

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

منذ ساعة و 13 دقيقة

وائل الإبراشي: وزير الإعلام يعاني من عقدتين

منذ حوالي 5 ساعات

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

عمرو أديب يكشف مفاجأة عن المدرس الذي قطعت رأسه في فرنسا (فيديو)

منذ ساعة و نصف

شاهد.. عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 10 ساعة

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 4 ساعات

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ يومين

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 16 ساعة

عبد الله السعيد يغلق الباب أمام الزمالك مجدداً

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يرد على أنباء رحيل نجله عن الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:15 ص

الأهلي يسرع المفاوضات من أجل حسم صفقة الساحر

بعد دخوله للمستشفى.. أحلام تطلب السماح من زوجها

07:40 ص

تسريبات وزير الإعلام وتحذيرات الطقس.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

07:46 ص

ميدو يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

08:03 ص

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

01:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»