ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط بنحو 2.1 مليون برميل يوميا

ذكر تقرير لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط، أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط خلال شهر أغسطس 2020 بنحو2.1مليون برميل يوميا، أى بنسبة 2.4%مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 91.7مليون برميل يوميا، فقد ارتفع إجمالى إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك بنسبة 2.2% ليصل إلى 62.4مليون برميل يوميا، كما ارتفعت إمدادات الدول المنتجة من خارج أوبك من النفط الخام وسائل الغاز الطبيعى بنسبة 2.7%لتصل إلى 29.3مليون برميل يوميا يأتى ذلك تزامنا مع مع بدء المرحلة الثانية من إتفاق خفض الإنتاج لافتا أن نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج القياسى بين دول أوبك بلس بلغت 102%خلال نفس الشهر.





كان التقرير الشهرى لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط تحت عنوان التطورات البترولية فى الأسواق العالمية، قد كشف عن انخفاض واردات الولايات المتحدة من النفط الخام، خلال شهر أغسطس 2020 بنحو 2.2 % لتبلغ حوالى 5.5مليون برميل يوميا كما انخفضت وارداتها من المنتجات النفطية بنحو 7.6 % لتبلغ حوالى 1.9 مليون برميل يوميا.





وأشار التقرير، انخفاض المخـزون التجارى النفطى فـى الـدول الصـناعية خـلال شـهر أغسطس 2020 بحوالى 11مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حـوالى 3214 مليـون برميـل.





كمـا انخفض المخزون الاستراتيجى فى دول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وجنوب أفريقيا والصـين بحوالى 11 ملايين برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 1855 مليون برميل.



