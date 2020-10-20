الطالع الفلكى الثّلاثَاء 20/10/2020..يَد قِطَّة!









*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الثّامنة و43 دقيقة صباح غدٍ الأربعاء بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى العاشرة و42 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 22 سبتمبر - 23 أكتوبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى العَوَّا من 16 أكتوبر - 28 أكتوبر.





اليوم 10 بَابَه قبطى ، 20 تِشْرين أوَّل رُومى ، 3 رَبيعٍ الأوّل ، ميمُون للغاية ، يوم مُوكِبْ القطّة المصريّة بَاسِتْ،إغضاب الإناث اليوم عواقبه وخيمة فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: - عُكّازِى فِأوَاخِر أيّامى ، مِسْتَخْصَرِين فِيّا حِتّةْ عُكّاز؟ (فؤاد المُهندس من مسرحية سُك على بناتك-1980)





*القمر فى القوس "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

إحتفال مصرى فرعونى قديم تمّ تكريسه للإحتفال بالقطّة المصريّة والتى تُنطَق بَاسْ أى القط ، بَا سِتْ/بَا جسد - ستْ سيّدة تاء التأنيث مثل العربيّة تعنى القطة ، موطنها بُو بَا سِتْ - تِتْ أو تَلّ بَسْطَا بالزقازيق، قدّم قدماء المصريين الإحترام للقطّة التى تُمثّل الكثير من صفات المرأة فهى تعتنى بنظافتها وتزيّن شعرها وتمُثّل الأمومة فى أبهى صورها وتحت مظهرها النّاعم يقبع قلبٌ مُفترس على أتمّ الجهوزيّة لإلتهام الفئران ، قطّة بمنزلك يعنى حماية من الأمراض التى قد تجلبها الفئران ولهذا تَمّ ربط القطة بأثنى الأسد سِخْمِت فالقط من فصيلة الأسود ،القطط فى الثقافة الفرعونيّة حارسة على بوابة العالم السفلى وبإمكانها رؤية الأرواح وسماع أصوات الموتى فى القبور وتزداد حساسيتها فى النصف الثانى المُظلم من الشهر القمرى وبالتبعيّة تزداد حساسيّتها فى مُوسم الشتاء عندما تزداد ساعات الليل وتقل ساعات النهار، باست تتميّز بخفّة الحركة و مظهر كاتم للأسرار وثبات إنفعالى لذلك هى المسئولة عن حراسة البوّابة السّفلية ،تظهر للمتوفّى على هيئة قط أسود والذى يُمثّل الأسرار أو المعاصى التى إرتكبها فى السّرّ لذلك يتم نسبها للأعمال السريّة والحِيَلْ والمكر والدّهاء ، وبسبب كونها حارسة على العالم السفلى فإعتقاد المصرى القديم كان بأن المنزل الذى تسكنه قطة لا تتمكن الأرواح الشريرة من دخوله ،إن شبّ حريق بمنزل فرعونى فيجب إنقاذ القطط التى تعيش فى المنزل قبل أى شيئ آخر ،هى حارسة المنزل و بإمكانها القبض على الروح الشريرة و إرسالها للعالم السفلى ، هذا ما شَدّد عليه المُخرج ستيفن سُومرز فى مشهد صَرْف المومياء الشرير من غرفة نوم البطلة على يد قطة من فيلم المُومياء-1999.





*القطة المصريّة الجميلة الفنانة

ليلى فوزى رَحِمَهَا الله تزامنت ذكرى ميلادها اليوم مع إحتفالية قدماء المصريين بالقطّة الفرعونيّة ، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم الشهرة ليلى فوزى والإسم كاملاً ليلى محمّد فوزى إبراهيم مع التنبيه أنّها لاتُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر، لا تَبْخَل عليها بِالفَاتِحَة.





(صائد الأشباح)،(طاقة قوّة مُرتفعة)،(شديد الخطورة/خطر للغاية)،(الكراهية تجذب الزناد)،(أيقونة للسّلام)،(من عائلة مَلَكِيّة) ،(نمرٌ ذهبِىّ)،(حُبّ الأطفال)، (جسد من طين وفولاذ)،(أنا فى حالة حُبّ)،(حمامة الحُبّ البيضاء)،(المَلِكَة الذّهبيّة)،(نورٌ داخلى)،(جَمَالٌ طبيعى/من صُنع الله تَعَالى)،(الله تَعَالى يرعانى باستمرار).









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: إعادة علاقات مقطوعة للتواصل من جديد على رأس قائمة أولويّاتك ، هذا يشمل صِلَة الرّحِمْ لقراباتك وأصهارك.





برج الثور: الترتيب والنظام والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الجوزاء: بإمكانك جلب السعادة لشخص حزين بمساعدته على إنهاء مشكلته أو سداد ديونه التى هى صغيرة بالنسبة لك.





برج السّرطان: حافظ على وظيفتك أو مصدر دخلك خاصّةً إن كنت صاحب أسرة، مع بحثك عن تلك الوظيفة الإضافيّة ، عصفورٌ فى اليد.





برج الأسد: عبارات إنتقاد قد تسمعها من أحدهم ،قم بأخذ المفيد منها بعيْن الإعتبار ، وتجاهل بقيّة القصيدة طالما لم تمسّ كرامتك.





برج العذراء: إنتبه لألفاظك التى قد تكون خشنة مع من لايستحقون تلك الخشونة ، قد تخسر علاقة ثمينة بكلمة سخيفة يُصبح معها ترميم تلك العلاقة عسيراً.





برج الميزان: بعض الفُرَصْ ينبغى التخلى عنها وإهمالها دون أى شعور بالحسرة خاصةً إن إنطوت على جانب كبير من المجازفة.





برج العقرب: وقت أكثر من مناسب لإرجاع مطلقتك لعصمتك أو إسترضاء خطيبتك ، فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد تُتاح لك من جديد ، إسْعَ ياعَبْد.





برج القوس: الأشخاص السّيئون غالباً يظلون سيّئين ولامجال لتوقّع تغيير ولو طفيف فى سلوكهم البغيض، لا تورّط نفسك مع مشبوهين بحجّة توقّع مكاسب.





برج الجدى: تناول الشاى الأخضر والخبز بالرّدَة ،تخفيض الدهون والسكريات ، إيقاف التدخين والسّهَر، أنشطة لاسترجاع نضارتك إن شعرت بتقدّم العمر.





برج الدّلو: تصرّف متهوّر قد يجعلك تبدو وكأنك تستدعى المرض لنفسك، إبتعد عن الأطعمة المكشوفة ولاتُعرّض نفسك لبرد شديد ثمّ حرارة شديدة أوالعكس.





برج الحوت: مساعدتك لأحد زملاء العمل أو ذَوى رَحِمِكْ مالياً وفى السرّ عملٌ خَيّر فأبق عليه طىّ الكتمان فى بطن الحُوت، النّاس لبعضها.



