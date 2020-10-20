أوكرانيا تسجل 113 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، 113 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة، في زيادة قياسية منذ بداية تفشي الوباء في مارس الماضي.





وأعلنت الصحة الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، تسجيل 5469 إصابة جديدة، ارتفاعا من 4766 أمس الاثنين، وذلك بعد العدد القياسي 6410 إصابة يوم السبت الماضي.

وكشفت الصحة الأوكرانية، أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 309107، منها 5786.

وحذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن حجرا صحيا صارما سيفرض في البلاد إذا تجاوزت الزيادة اليومية 9,5 ألف حالة، مضيفا أن "الاقتصاد الأوكراني سيتوقف عند ذلك، بما يحمل ذلك من صعاب للجميع".