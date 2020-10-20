رئيس الوزراء الكويتي: ملتزمون بسياسة خارجية راسخة على نهج الأمير الراحل

قال رئيس الوزراء الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، إن العالم شهد على انتقال سلس للسلطة في الكويت.

وأضاف رئيس الوزراء الكويتي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي: "ملتزمون بسياسة خارجية راسخة على نهج الأمير الراحل".

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أدى اليمين الدستورية أميرًا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتعهد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي عقب أدائه اليمين الدستورية، بالعمل من أجل رخاء واستقرار وأمن البلاد.