أمير الكويت: الوحدة الوطنية سلاحنا الأقوى لمواجهة الأخطار

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:42 ص
أمير الكويت
أمير الكويت
وكالات
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قال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، إن الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى لمواجهة الأخطار.

 

وأضاف أمير الكويت، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، أن الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان.

 

وتابع أمير الكويت: "الانتخابات المقبلة مسؤولية وطنية لاختيار ممثلي الأمة وضمان سلامة أداء البرلمان".

 

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أدى اليمين الدستورية أميرًا للكويت، أمام مجلس الأمة الكويتي، خلفا للأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

 

وتعهد أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، خلال كلمة أمام مجلس الأمة الكويتي عقب أدائه اليمين الدستورية، بالعمل من أجل رخاء واستقرار وأمن البلاد.

 

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