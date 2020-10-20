التشكيلة المتوقعة لبيراميدز أمام حوريا كوناكري

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
بيراميدز
بيراميدز
أمل الحلفاوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره حوريا كوناكري الغيني، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويقام اللقاء مساء اليوم الثلاثاء الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري، على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت المغرب، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان
خط الدفاع: محمد حمدي، على جبر، أحمد أيمن منصور، أحمد توفيق
خط الوسط: دونجا، محمود حمادة، عبدالله السعيد
خط الهجوم: إبراهيم عادل، جون انطوي، ايريك تراوري

جدير بالذكر أن الفائز من هذا اللقاء يتأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية، ليلاقي نهضة بركان المغربي الذي أطاح بشقيقه حسنية أكادير.

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