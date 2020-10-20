مدرب وست بروميتش ألبيون ينتقد رابطة الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:28 ص
بيليتش
بيليتش
وكالات
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وجه سلافين بيليتش مدرب وست بروميتش ألبيون انتقادا إلى رابطة الدوري الإنجليزي بسبب قرارها الاستعانة بنظام الدفع مقابل المشاهدة لمباريات البريمير ليج.

وتبث المحطات المحلية مباريات الدوري الممتاز منذ استئناف الموسم الماضي في يونيو كإجراء مؤقت في ظل استمرار غياب المشجعين عن الملاعب بسبب جائحة كوفيد-19.

ورغم ذلك فإن المباريات غير المختارة للبث التلفزيوني في أكتوبر ، ومنها مباراة انتهت بالتعادل دون أهداف بين بروميتش وبيرنلي أمس الإثنين، تنقل على بعض المنصات مقابل 14.95 جنيه إسترليني (19.35 دولار) للمباراة الواحدة.

وقال بيليتش للصحافيين: "لا يجب أن تكون كرة القدم مجانية لكن بمقابل في المتناول، كرة القدم هي رياضة الشعب وهي رياضة الطبقة العاملة ويجب أن يكون سعرها في متناول الجميع".

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