فانسيا هادجنز تنشر لقطات جديدة لها بإطلالات الهالوين



ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات لفانيسا قامت بنشرها عبر حسابها الخاص على انستجرام، كانت من ضمن لقطات عديدة تنشرها فانيسا لنفسها في ازياء تنكرية احتفالا بالهالوين.



وتحتفل الولايات المتحدة بعيد الهالوين نهاية اكتوبر من كل عام، اذ يخرج الملايين من المواطنين بالشوارع مرتدين لازياء مرعبة.



لفتت الفنانة الشابة فانيسا هادجنز الأنظار لها على مدار الايام الماضية، لما يتملكها من حماس بسبب قرب الاحتفال بعيد الهالوين.