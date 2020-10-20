حقيقة تحضير بروس ويليس لطرح جزء سادس من سلسلة Die Hard
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 07:26 ص
أحمد جمال أحمد
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ترددت أنباء عن استعداد النجم الكبير بروس ويليس للظهور في جزء سادس من سلسلة افلام "داي هارد" الشهيرة، بعد ظهوره في لقطات تشويقية جديدة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن ابنة بروس ويليس، رومر ويليس، قامت بنشر لقطات تشويقية له عبر حسابها الخاص على موقع انستجرام، ظهر خلالها بشخصية جون مكلاين.
وأوضحت الصحيفة حقيقة الأمر، وهو أن ويليس سيظهر في إعلان ترويجي لبطاريات جديدة تحمل عنوان فيلمه الشهير.
وسبق ان قدم ويليس هذه الشخصية في 5 اجزاء سابقة، كانت بدايتها بالجزء الاول الذي طرح في حقبة الثمانينيات.