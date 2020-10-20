والد "أديل" يقدم بلاغا في جارته بسبب أغاني ابنته

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:45 ص
بوابة الفجر
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قدم مؤخرًا، والد نجمة البوب العالمية أديل، شكوى في أحد جيرانه بسبب تشغيل أغاني ابنته المطربة بصوت عال والغناء معها أيضًا.


قدم مؤخرًا، والد نجمة البوب العالمية أديل، شكوى في أحد جيرانه بسبب تشغيل أغاني ابنته المطربة بصوت عال والغناء معها أيضًا.

واتصل مارك إيفانز (56 عامًا)، بالشرطة للإبلاغ عن جارته كيلي فراي (21 عامًا)، بعد فترة وجيزة من انتقالها بمنزل يجاوره، وذلك بسبب تشغيلها الدائم لأغاني ابنته أديل، والغناء معها بصوت عال على مدار أوقات مختلفة من اليوم، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.




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