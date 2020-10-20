تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب "حديقة الأمراء" مساء اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر، مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد، في افتتاح مواجهات المجموعة الثامنة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويسعى باريس سان جيرمان، وصيف النسخة الماضية من البطولة، في تحقيق الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد، وتحقيق انطلاقة قوية في البطولة.





وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت جرينتش.





ويستضيف لايبزج الألماني في نفس الموعد، فريق بلدية إسطنبول، لحساب نفس المجموعة.





واستقر توماس توخيل، المدير الفني للنادي الباريسي، على التشكيل الأمثل للمباراة، والذي قد يشهد الأسماء التالية.





حراسة المرمى: كيلور نافاس.





خط الدفاع: أليساندرة فلورينزي - ماركينيوس - بيرسنيل كيمبيمبي - ميتشل بيكير.





خط الوسط: إدريسا جانا جايي - لياندرو باريديس - أندير هيريرا.





خط الهجوم: بابلو سارابيا - مويس كين - كيليان مبابي.



