موعد مباراة برشلونة ضد فرينكفاروزي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

يستعد نادي برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره فريق فرينكفاروزي المجري، مساء اليوم الثلاثاء وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة برشلونة أمام فرينكفاروزي المجري على أرضية ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.





وتضم مجموعة برشلونة كل من يوفنتوس الإيطالي ودينامو كييف الأوكراني، بالإضافة إلى فرينكفاروزي المجري.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة برشلونة أمام فرينكفاروزي على قناة Bein Sport hd 3، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.



