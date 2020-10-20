بعد الموافقة على دفع التعويضات.. "حمدوك": إنجاز نباركه لشعبنا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:29 ص
عبدالله حمدوك
عبدالله حمدوك
الفجر
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قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إنه منذ تسلمهم المسؤولية، بدأوا حوارا جادا مع الإدارة الأميركية.

وأضاف "حمدوك"، في تصريحات نقلتها قناة العربية، بعد تحويل مبالغ التعويضات إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تساعد على رفع اسم السودان من قائمة العقوبات: "ما أنجزناه اليوم يفتح الباب واسعا لعودتنا للمجتمع الدولي".

وتابع رئيس الوزراء السوداني: "بفضل إنجاز اليوم ينفتح المجال لمعالجة ديون السودان، إن العقوبات حرمتنا من الاستثمار والتكنولوجيا، والطريق طويل أمامنا ونحتاج للتخطيط الجاد، وإننا نبارك لشعبنا إنجاز اليوم ومعا سنحقق المعجزات".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، أن الحكومة السودانية وافقت على دفع 335 مليون دولار كتعويضات لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم، لافتا إلى أنه سيتم رفع اسم الخرطوم من قوائم الإرهاب بمجرد دفع المبلغ.

وكتب ترامب على "تويتر": "أخبار رائعة.. الحكومة السودانية الجديدة، التي تؤدي عملًا جيدًا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم".

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