إعلامي لبناني يصاب بفيروس "كورونا" وباسم مغنية وداليدا خليل أول الداعمين

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أعلن الممثلان اللبنانيان ​باسم مغنية​ و​داليدا خليل​ عن إصابة الإعلامي اللبناني ​فراس حليمة​ بفيروس كورونا وذلك عبر حساباتهما الرسمية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.



وأعلنا الثنائي عن حاجته لفئة دم O+ في مستشفى الجامعة الأميركية، وذلك بسبب إصابته ب​فيروس كورونا​.



وكتب باسم على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "صديقنا حبيبنا فراس حليمة بحاجة إلى دم فئة o+ في مستشفى الجامعة الأميركية".



داليدا كتبت أيضا على صفحتها الخاصة: "مطلوب للضرورة التبرع ب "بلازما" من فئة O+ في المستشفى الاميركية في بيروت من شخص كان قد تعافى من إصابته بفيروس covid-19 منذ أكثر من ٢١ يوما، للتفاصيل الرجاء التواصل على الرقم التالي 76 585 896".