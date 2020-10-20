إعلامي لبناني يصاب بفيروس "كورونا" وباسم مغنية وداليدا خليل أول الداعمين
الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:30 ص
لمياء علي
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أعلن الممثلان اللبنانيان باسم مغنية وداليدا خليل عن إصابة الإعلامي اللبناني فراس حليمة بفيروس كورونا وذلك عبر حساباتهما الرسمية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلنا الثنائي عن حاجته لفئة دم O+ في مستشفى الجامعة الأميركية، وذلك بسبب إصابته بفيروس كورونا.
وكتب باسم على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "صديقنا حبيبنا فراس حليمة بحاجة إلى دم فئة o+ في مستشفى الجامعة الأميركية".
داليدا كتبت أيضا على صفحتها الخاصة: "مطلوب للضرورة التبرع ب "بلازما" من فئة O+ في المستشفى الاميركية في بيروت من شخص كان قد تعافى من إصابته بفيروس covid-19 منذ أكثر من ٢١ يوما، للتفاصيل الرجاء التواصل على الرقم التالي 76 585 896".