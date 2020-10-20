بعد إقالتها وتعنيفها.. مديرة مدرسة بالدقهلية: ما حدث لي اغتيال نفسي (فيديو)

قالت كريمة محمود، مديرة المدرسة التي أقالها الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بسبب عدم نظافة المدرسة: "ما حدث لي من قبل المحافظ يعتبر إهانة في وجه كل معلم، ما حدث اغتيال نفسي، أنا حصل لي كسرة نفس، أنا عايشة في كابوس من يوم ما الموضوع ده حصل، أنا مربية أجيال، ما ينفعش أتعامل بالطريقة دي".



وتابعت "محمود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أنه بعد انتشار الفيديو أصبحت تخشى السير في الشارع، معقبة: "أنا سايبة بصمة في كل بيت، ودلوقتي أخشى السير في الشارع".



ولفتت إلى أن أولادها تأثروا بما حدث لها من قبل المحافظ، معقبة: "أنا حاسة بولادي، دول شباب وفي مناصب كويسة، لما يشوفوا والدتهم بالطريقة دي، ومسؤول كبير يهينها بهذه الطريقة، من الطبيعي أن يتأثر أولادي نفسيًا ومدارس دكرنس كلها في الدقهلية، حاسين بالإحباط والإهانة".



هذا، وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال تصريحات إعلامية سابقة، على واقعة إقالة محافظ الدقهلية لمديرة مدرسة بسبب عدم تطبيق الإجراءات، قائلًا:" "نجري تحقيقا في الواقعة".



وأضاف "شوقي": "عدد الشكاوى التي تلقيناه منذ أمس قليلة جدا، وتخفيض عدد الطلاب يجعل العام الدراسي طبيعي جدا"، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق قناة تعليمية خاصة بالمرحلة الابتدائية من أولى حتى الصف الثالث 15 نوفمبر فضلا عن إطلاق قناة تعليمية للتعليم الفني في اليوم ذاته.



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرارات الغلق مرتبطة إلى اللجنة المعنية بإدارة أزمة فيروس كورونا قائلا: "حال حدوث أزمة وإغلاق لا قدر الله، سنتمكن من إتمام الدراسة عبر المنصات".



وحول أزمة الدبلومة الأمريكية قال: "فعلنا كل ما نستطيع، وتطوعنا لحل الأزمة عبر إجراء امتحان مصري في 3 أسابيع، والكرة الآن في ملعب التنسيق".

