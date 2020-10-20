مساعد وزير البيئة: جمع القمامة من المنازل سيعود من جديد

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:15 ص
علي أبوسنة
علي أبوسنة
أمنية فوزي
Advertisements
كشف الدكتور علي أبوسنة، مساعد وزير البيئة للمشروعات، عن تفاصيل قانون تنظيم المخالفات، قائلًا: "كان لدينا مشكلة كبيرة جدًا، وهي مشكلة المخلفات لسنوات طويلة، وكان يجب مواجهتها لأنها تؤثر على كافة النواحي، ولكن العائق كان عدم وجود إطار تشريعي".

وأضاف "أبوسنة"، خلال حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن إدارة المخلفات يرتبط بالعديد من الوزارات وليس وزارة البيئة فقط.

وأشار مساعد وزير البيئة للمشروعات، إلى أن القانون يعمل على تنظيم إدارة المخلفات في مصر عن طريق؛ التخطيط، والتنظيم، والمراقبة، ويستهدف المخلفات بكافة أنواعها وليس القمامة فقط، مؤكدًا أنه قانون شامل.

وذكر، أن جمع القمامة من المنازل سيعود من جديد عن طريق العمال، مؤكدًا أنه شيء ضروري للسيطرة على المخلفات، مشددًا على أن عامل النظافة هو عامل أساسي في هذه المنظومة.

البيئة تعلن التوافق على 5 مشروعات
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن أنه تم التوافق على قائمة مختصرة للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال الطرح الأول للسندات الخضراء وتضم ٥ مشروعات بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، وذلك بعد سلسلة من المناقشات بين أعضاء اللجنة الوزارية برئاسة وزارة المالية لدراسة واختيار المشروعات الصديقة للبيئة لإصدار السندات الخضراء لتمويلها، والمستشارين الدوليين (البنوك الهيكلية) لعملية الطرح.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه فور صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح وزارة المالية للطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، تم التنسيق بين وزارتي البيئة والمالية من الناحية الفنية واختيار المشروعات المرتبطة بتلك السندات، كما قامت وزارتي البيئة والمالية بالتعاون مع الجهات المعنية بإعداد قائمة بالمشروعات الخضراء وتضم ٤١ مشروع، حيث يأتي هذا أيضا في إطار قيام وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بوضع معايير الاستدامة البيئية في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدماج المعايير في الخطط التنموية والاستثمارية للدولة والذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التوافق على القائمة المختصرة للمشروعات التي سيتم تمويلها في الطرح الأول للسندات الخضراء، وتأتي في مجالات النقل المستدام، والإدارة المستدامة للمياه وإدارة الصرف الصحي، وذلك لمواجهة التحديات التنموية البيئية وليس فقط تدفق التمويل في هذه المجالات، كما تم الموافقة بناء على اقتراح وزارة المالية باختيار مشروعات إضافية لتلك القائمة بقيمة 250 مليون دولار يتم اختيارها من القائمة الإجمالية، ليصل إجمالي الطرح الأول للسندات الخضراء في مصر إلى 750 مليون دولار.

وشددت وزيرة البيئة على أن اختيار المشروعات التي ستمول عن طريق السندات الخضراء تم وفق مجموعة من المعايير، منها اختيار المشروعات التي تتوافر فيها مؤشرات التقييم للأثر البيئي (لضمان سهولة تقديم التقارير البيئية السنوية)، واختيار المشروعات التي تتوافر فيها الموازنة السنوية للتدفقات المالية المخصصة (لضمان سهولة تقديم التقارير المالية لمبالغ السحوبات السنوية)، وملائمة التكلفة الإجمالية للمشروعات المختارة لحجم الإصدار الأول من السندات الخضراء.

جدير بالذكر، أن السندات الخضراء هي سندات تهدف بصفة أساسية إلى تمويل المشروعات الصديقة للبيئة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة البيئة مشروع المخلفات بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ حوالي 6 ساعات

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. رد فعل حاسم من أمير الرياض بعد تقديم قهوة تركية له

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ يوم

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 18 ساعة

وزير النقل: سعر تذكرة القطار الكهربائي ستكون من 20 إلى 25 جنيها (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد.. "الإبراشي" يعرض تسريب وزير الإعلام ورئيس حزب الوفد السابق

منذ حوالي 6 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

محمد العبار يروي رحلة نجاحه: الكهرباء دخلت منزل أمي وعمري 15 سنة

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

هل تعرف ماهي السندات الخضراء ؟ .. تعرف علي دور التمويل "الأخضر" في التصدي لتغيرات البيئة

المالية: مصر تبدأ إجراءات طرح أول سندات حكومية دولية خضراء

تستعد الحكومة لطرحها.. أبرز المعلومات عن السندات الخضراء

عاجل.."المالية" تكشف تفاصيل أول طرح للسندات الخضراء في الشرق الأوسط

المالية: طرح السندات الخضراء وضع مصر على الخريطة العالمية للتنمية المستدامة

المالية: الاكتتاب في السندات الخضراء وصل إلى 3.7 مليار دولار

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

01:04 ص

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

10:14 ص

نجم الزمالك السابق: مستحيل أن يلعب نجلي في الأهلي

05:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»