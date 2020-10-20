نجم المصري السابق: النني محترف في لم شمل اللاعبين

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:16 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث واحد من نجوم نادي المصري البورسعيدي السابقين عن دور محمد النني نجم نادي أرسنال الفعال مع اللاعيين.

وأكد ياسر الشنواني، نجم المصري السابق، أنه يشجع المحترفين المصريين في الدوري الإنجليزي.

وقال الشنواني خلال حواره ببرنامج الماتش: "بشجع المحترفين المصريين في الدوري الإنجليزي وليس نادي معين".

وأكمل: "النني نموذج محترف في غرفة الملابس  ويقدر على جمع اللاعبين، لكنه يتعرض للهجوم المستمر الغير مبرر رغم أنه يقدم ما عليه وأدى مستوى جيد مع أرسنال هذا الموسم".

وتابع:  تريزيجيه ضحى بأموال كثيرة لكي يلعب في البريميرليج، ويحتاج لاهتمام إعلامي بتألقه أكثر".

وأتم: "محمد صلاح أخرس ألسنة العنصرية في إنجلترا بكل الأرقام القياسية التي يحطمها".

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