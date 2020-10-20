شوبير يرد على توسطه لتعيين محمد يوسف مدربا للبنك الأهلي

أبدى الإعلامي أحمد شوبير تعجبه من من الشائعات التي تطارده خلال الفترة الأخيرة، بعد تعيين محمد يوسف مديرا فنيا لفريق البنك الاهلي خلال منافسات الموسم المقبل.





وأكد شوبير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "لم اتدخل في تعيين محمد يوسف مديرا فنيا لنادي البنك الاهلي ولو حدث ذلك سأصرح على الفور، أساعد الجميع بحسن نية ولا أخشي أحدا".





وأضاف، "لن اتدخل مرة أخري في مساعدة أي عنصر في المنظومة، طالما يغضب البعض وتجعل الشائعات تطاردني طيلة الوقت ".





واختتم، " لدي استياء من زملائي السابقين داخل النادي الأهلي الذين رددوا هذه الشائعات وشاركوا فيها، لن اساعد أحد خلال الفترة المقبلة".



