رئيس شعبة الذهب: الأسعار ارتفعت من أول العام بنسبة 25% (فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، إن الذهب يتأثر بصورة كبيرة بقيمة الدولار، وعندما يرتفع الدولار، تنخفض  قيمة الذهب، وعندما ينخفض الدولار يرتفع الذهب.

وتابع "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الذهب ارتفع من أول هذا العام بنسبة تفوق الـ25%، وهذه الأرباح لم تحقق من أي سلعة أو عوائد بنوك، معقبًا: "اللي بيشغل في الذهب لازم يكون قلبه جامد".

هذا، وارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بنحو 3 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 830 جنيها، وننشر فيما يلي آخر تحديث لسعر الذهب المحلى والعالمي.

سعر الذهب المحلى اليوم
سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 830 جنيها، وسجل عيار 18 ما قيمته 711.5 جنيه، وبلغ عيار 24 ما قيمته 948.5 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 6640 جنيها.

آخر تحديث سعر الذهب العالمي
ارتفعت أسعار الذهب بنهاية التعاملات أمس الاثنين، مع تحول الأسهم الأمريكية للهبوط القوي خلال التعاملات وسط عدم الوضوح بشأن صفقة التحفيز.

وعلى الجبهة الاقتصادية، نما اقتصاد الصين بنحو 4.9 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري لكن دون التقديرات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1911.70 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:00 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1905.72 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.4 بالمائة إلى 93.33.

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