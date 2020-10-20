رئيس شعبة الذهب: الأسعار ارتفعت من أول العام بنسبة 25% (فيديو)

قال وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب، إن الذهب يتأثر بصورة كبيرة بقيمة الدولار، وعندما يرتفع الدولار، تنخفض قيمة الذهب، وعندما ينخفض الدولار يرتفع الذهب.



وتابع "أمين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الذهب ارتفع من أول هذا العام بنسبة تفوق الـ25%، وهذه الأرباح لم تحقق من أي سلعة أو عوائد بنوك، معقبًا: "اللي بيشغل في الذهب لازم يكون قلبه جامد".





