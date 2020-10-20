كندة علوش تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"



وتجسد "كندة" الشيف عليا، وهي زوجة محرومة من الإنجاب وتلجأ للتلقيح الصناعي وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها.



حكاية "ضي القمر" من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي.

وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها الذيت تفاعلوا معها بالكومنتات الإيجابية.حكاية "ضي القمر" من بطولة: كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، وزينب غريب.