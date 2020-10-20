كندة علوش تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:09 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة كندة علوش على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت كندة علوش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، بدن خلالها وهي تفكر فى شيء ما.

وحازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها الذيت تفاعلوا معها بالكومنتات الإيجابية.

حكاية "ضي القمر" من بطولة: كندة علوش، ومحمد علاء، ومحمد شاهين، وزينب غريب.

وتجسد "كندة" الشيف عليا، وهي زوجة محرومة من الإنجاب وتلجأ للتلقيح الصناعي وتواجه عددا من المشكلات مع زوجها.

حكاية "ضي القمر" من تأليف عبير سليمان وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي.


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