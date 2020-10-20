موعد مباراة يوفنتوس ضد دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق يوفنتوس مع دينامو كييف الأوكراني يوم الثلاثاء 20 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.





وستقام المباراة بين يوفنتوس ودينامو كييف في الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وودع يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من دور الثمن نهائي في مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك على يد فريق أولمبيك ليون الفرنسي.





ويغيب كريستيانو رونالدو عن فريقه يوفنتوس في تلك المباراة، بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.



