موعد مباراة يوفنتوس ضد دينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:48 ص
بوابة الفجر
احمد عصام
Advertisements
يلتقي فريق يوفنتوس مع دينامو كييف الأوكراني يوم الثلاثاء 20 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، في إطار منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

وستقام المباراة بين يوفنتوس ودينامو كييف في الساعة السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وودع يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي من دور الثمن نهائي في مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك على يد فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

ويغيب كريستيانو رونالدو عن فريقه يوفنتوس في تلك المباراة، بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

أخبار تهمك

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ يوم

رد رسمي على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطينن (فيديو)

منذ 17 دقيقة

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يشيد بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 7 ساعات

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن مواجهة الإياب أمام الوداد المغربي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. "الإبراشي" يعرض تسريب وزير الإعلام ورئيس حزب الوفد السابق

منذ ساعة و 15 دقيقة

عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

منذ ساعة

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:04 ص

عادل حمودة يكشف عن العرض الأمريكي الذي رفضه مبارك خلال "25 يناير"

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

01:07 م

شاهد.. "الإبراشي" يعرض تسريب وزير الإعلام ورئيس حزب الوفد السابق

12:49 ص

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

07:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»