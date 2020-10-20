رد رسمي على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
Advertisements
أوضح عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية والمدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إمكانية تأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد ظهور عدد كبير من إصابات فيروس كورونا داخل صفوف الفريق المغربي.

وأكد شطة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه لا يوجد لائحة أو بند ينص بشكل صريح على تأجيل المباراة حتى بعد ظهور 8 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل صفوف الرجاء.

وشدد على أن المباراة سوف تقام في موعدها المحدد، خاصة أن الاتحاد الإفريقى لن يضمن إذا قام بتأجيل المباراة أسبوع ألا يتم ظهور إصابات جديدة، وعلى ضوء ذلك فإن الاتحاد الإفريقى سيرفض تأجيل المباراة خاصة أن القائمة تضمن 30 لاعبا.

ووجه انتقادا إلى فريقي الزمالك والأهلي، بسبب حالة الفرحة المبالغ فيها، بعد الفوز على الوداد والرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتابع، " لا يوجد ما يدعو لكل هذه الفرحة، من لاعبي الأهلي والزمالك، خاصة وأن التأهل لم يحسم بعد، ومباراة العودة تحتاج تأهيل نفسي مُختلف للاعبي الفريقين".

وأشاد بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدا أنه، مدير فني يمتلك إمكانيات أكثر من رائعة، متمنيا تفوق المُدربين الأفارقة علي الأوروبيين في السنوات المُقبلة، وطالب بدعم هذا الأمر من مسؤولي أندية الكرة المصرية.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يوجه رسالة عاجلة إلى موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

منذ حوالي 5 ساعات

أحدث 5 قرارات بشأن انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 14 ساعة

الوداد المغربي يدخل في منافسة شرسة مع أم صلال القطري لضم نجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

الإصابة تبعد نجم الأهلي عن مواجهة الإياب أمام الوداد المغربي

منذ ساعة و 16 دقيقة

هل أصحاب فصيلة الدم "A" أكثر عرضة للإصابة بكورونا.. الصحة تجيب (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز ينافس الزمالك علي صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

رد فعل غريب من بدر بانون بعد هزيمة الرجاء أمام الزمالك

منذ يوم

موسيماني يشيد بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الرجاء المغربي يطلب من الكاف تأجيل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

نادى الرجاء يصدر بيانًا رسميًا بعد إصابات فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

أزمة طاحنة تضرب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 م

مفاجأة صادمة.. هذا المرض يهدد مرضي فيروس كورونا

الزمالك يتحرك لضم المايسترو

07:30 م

المرشح السابق لتدريب الأهلي يقترب من قيادة بيراميدز

09:53 م

عاجل - قائد الأهلي يقترب من الانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا

07:52 م

أحمد موسى عن تصريحات أسامة هيكل: مصيبة وخدمت أعداء مصر (فيديو)

09:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»