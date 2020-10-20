رد رسمي على تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري أبطال أفريقيا

أوضح عبد المنعم شطة عضو اللجنة الفنية والمدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إمكانية تأجيل مباراة الإياب بين الزمالك والرجاء في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد ظهور عدد كبير من إصابات فيروس كورونا داخل صفوف الفريق المغربي.





وأكد شطة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أنه لا يوجد لائحة أو بند ينص بشكل صريح على تأجيل المباراة حتى بعد ظهور 8 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل صفوف الرجاء.





وشدد على أن المباراة سوف تقام في موعدها المحدد، خاصة أن الاتحاد الإفريقى لن يضمن إذا قام بتأجيل المباراة أسبوع ألا يتم ظهور إصابات جديدة، وعلى ضوء ذلك فإن الاتحاد الإفريقى سيرفض تأجيل المباراة خاصة أن القائمة تضمن 30 لاعبا.





ووجه انتقادا إلى فريقي الزمالك والأهلي، بسبب حالة الفرحة المبالغ فيها، بعد الفوز على الوداد والرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.





وتابع، " لا يوجد ما يدعو لكل هذه الفرحة، من لاعبي الأهلي والزمالك، خاصة وأن التأهل لم يحسم بعد، ومباراة العودة تحتاج تأهيل نفسي مُختلف للاعبي الفريقين".





وأشاد بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدا أنه، مدير فني يمتلك إمكانيات أكثر من رائعة، متمنيا تفوق المُدربين الأفارقة علي الأوروبيين في السنوات المُقبلة، وطالب بدعم هذا الأمر من مسؤولي أندية الكرة المصرية.



