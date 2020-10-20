"أبوشقة" ينفي تمثيل حزب الوفد في اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب

نفى المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ما يشاع عن اختيار أعضاء من شباب حزب الوفد لتمثيله في لجنة شباب الأحزاب، مؤكدا أن هذا لم يحدث بعد.



وأوضح "أبوشقة" في بيان له، أنه كلف فؤاد بدراوي، السكرتير العام للحزب، بتشكيل لجنة من 5 أشخاص برئاسته للتواصل مع الشباب والانتهاء خلال أسبوع من اختيار 5 شباب لترشيحهم لتمثيل الحزب في اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب.



"أبو شقة" يكلف "بدراوي" بتشكيل لجنة لمتابعة انتخابات النواب

وفي سياق منفصل، كان المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أصدر قرارًا بتكليف فؤاد بدراوي، سكرتير عام الحزب، بتشكيل لجنة مهمتها متابعة عملية انتخابات مجلس النواب، حتى إعلان النتيجة النهائية وتقديم كافة أشكال الدعم لمرشحي الوفد على المقاعد الفردية وتذليل أية عقبات قد تواجه المرشحين.



الجدير بالذكر أن حزب الوفد يُشارك في انتخابات مجلس النواب على كافة المقاعد الفردية في كافة محافظات الجمهورية.



وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قد فتحت باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، من 17 سبتمبر حتى 26 سبتمبر الماضي من العام الجاري.



ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشّح في كل منهما، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.



كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة.



وتتضمن تلك الإجراءات توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظفا مُختصا من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع.

