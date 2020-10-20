بسبب كورونا.. وزير المالية: "السفير الياباني قالي مصر عملت كدة إزاي" (فيديو)

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:15 ص
محمد معيط - وزير المالية
محمد معيط - وزير المالية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه التقى السفير الياباني منذ أسبوع، وسأله عن كيفية مواجهة مصر لآثار جائحة كورونا، مضيفا: "السفير الياباني سألني هي مصر عملت كده إزاي".

وأشار "معيط"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن مصر تعمل بشكل غير طبيعي خلال آخر 4 سنوات، وأنجزت مشروعات تحتاج إلى سنوات طويلة لتنفيذها، مؤكدا أن ما دفعه الشعب المصري بتحمله لمرحلة الإصلاح الاقتصادي جناه في أن اقتصاده قدر يواجه أزمة شديدة وقاسية مثل أزمة كورونا.

وأضاف وزير المالية، أن مصر هى الدولة الوحيدة التي حققت نموا اقتصاديًا في ظل أزمة كورونا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 67 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98314 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 123 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 105547 حالة من ضمنهم 98314 حالة تم شفاؤها، و6130 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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