محمد صلاح يظهر بالحذاء الذهبي في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 11:19 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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يظهر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي بالحذاء الذهبي أمام نادى أياكس أمستردام الهولندي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرتدي صلاح هذا الحذاء بمناسبة وصوله إلى 100 هدف مع فريقه ليفربول الإنجليزي فى جميع البطولات منذ أن انضم للريدز فى فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف روما الإيطالي.

وكان صلاح قد سجل هدفه رقم 100 بقميص ليفربول فى ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره أياكس فى الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

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