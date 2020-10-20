وائل الإبراشي: وزير الإعلام يعاني من عقدتين

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 06:52 ص
وزير الإعلام أسامة هيكل
وزير الإعلام أسامة هيكل
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن تناول الإعلام المعادي للدولة المصرية، لما صرح به وزير الإعلام أسامة هيكل أمر في غاية الخطورة الشديدة، خاصة وأن "هيكل"، شيطن الإعلام الوطني، موضحا: "أسامة هيكل استخدم في الصراع على المصالح والكعكة عقب أحداث 25 يناير لتحقيق مصالح حزبية وضيقة مختلفة"، لافتًا إلى أنه يعاني من عقدتين الأولى هو أسم الأستاذ الراحل "هيكل"، والثانية هي توهم أن وزارة الإعلام هي البيت الأبيض الذي يدير العالم.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن وزير الإعلام أشهر سيفه لتقطيع أوصال الإعلام الوطني، ودخل في صدام كبير مع الهيئات الإعلامية وإعلاميين ومن ثم العاملين في كافة وسائل الإعلام المصري، وعندما تم انتقاده راح يشيطن الإعلام الوطني الأمر الذي خدم الإعلام المعادي للدولة.

وأكد الإعلامي، أن هيكل  تحول خلال الساعات الماضية إلى بطل ورمز لدى الإعلام المعادي، الأمر الذي جعل هاشتاج "وزير الإعلام لا يصلح للإعلام"، يتصدر "التريند" الآن.

كان أسامة هيكل، وزير الإعلام، قد أثار جدلا واسعا، بتصريحات قال فيها إن نسبة كبيرة من الشباب المصري لا يقرأ الصحف، الأمر الذي اعتبره بعض الإعلاميين ورؤساء تحرير أنه بمثابة الهجوم على الصحافة المصرية، ويخدم أجندة أعداء الوطن.

وأصدر "هيكل" بيانا، واصل فيه الهجوم على من هاجموه وانتقدوه، وأكد أن ما قاله صحيحا، وأنه لديه أرقام توزيع الصحف، ويستطيع كشفها للرأي العام ليثبت صحة أقواله.

وشن عدد كبير من الإعلاميين أبرزهم الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامي محمد الباز، والإعلامي خالد صلاح، وبعض أعضاء نقابتي الإعلاميين والصحفيين، هجوما شديدا على وزير الإعلام، واعتبروه أنه لا يناسب المنصب الذي يتولاه.

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