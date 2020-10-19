الأهلي يوجه رسالة تحذيرية إلى لاعبي الفريق

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحذيرا شديد اللهجة إلى لاعبي الفريق الأحمر وذلك في إطار التحضير للمباراة المقبلة أمام الوداد المغربي.





ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقام عبد الحفيظ بتحذير اللاعبين من استخدام السوشيال وطالبهم بالتركزي في الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق ينتظره مواجهة هامة.





كما قام مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتأكيد على اللاعبين بعدم التواجد في الأماكن العامة خوفا من إصابة أحدهم بفيروس كورونا في ظل انتشار الفيروس في هذه الفترة.





وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد المغربي أول أمس السبت بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت على المركب الرياضي محمد الخامس سجلهما كلا من محمد مجدي أفشة وعلي معلول.



