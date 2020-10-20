رئيس "إعمار": الإمارات ومصر في المرتبة الأولى من حيث ربحية الاستثمار

قال رجل الأعمال محمد العبار، رئيس شركة إعمار العقارية، إن الاستثمار العقاري له تأثير كبير علي الاقتصاد في كل دولة، متوقعًا تحسن أوضاع الاستثمار العقاري في مصر خلال العام المقبل.



وتابع "العبار"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة" ON"، مساء الاثنين، أن تعافي القطاع العقاري المصري سريع حيث أن بعض الدول تحتاج لـ 24 شهرا للتعافي من أزمة كورونا، فعلى سبيل المثال فإن الاستثمار العقاري في الهند يحتاج لعامين للتعافي، كاشفًا أن الإمارات ومصر تحتلان المرتبة الأولي من حيث ربحية الاستثمار لمجموعته.



واستطرد: "المغرب والمملكة العربية والسعودية في المرتبة الثانية في ربحية استثمارات إعمار"، لافتَا إلى أن شركته أوقفت مشروعاتها في سوريا بسبب الظروف الراهنة، مشيرًا إلى أن ثمة أسواق تتمتع بفرص استثمارية جيدة مثل باكستان التي وصف سوقها العقاري بالجيد قائلًا " باكستان سوق جيد للاستثمار العقاري".



ووجه العبار نصائح للمستثمرين في ظل جائحة كورونا، قائلًا: "نصيحتي للمستثمرين لا تستثمروا في ما لا تعرفون عنه جيدا فقط استثمروا فيما تعرفونه أو ما تستطيعون تعلمه".



ولفت "العبار"، إلى أن أزمة كورونا دفعت إلى إغلاق مستودعات شركة نون مشيرًا إلى أن أزمة كورونا أدت إلى عمل كثير من المواطنين في مجال التصنيع من المنزل وكشف العبار أنه بصدد إطلاق برنامج بداية العام المقبل لتوصيل إنتاج العاملين بالمنزل إلى المستهلك في ظل الاستفادة من هذه الفرصة بعد أزمة كورونا خاصة الاستثمار عبر البيع الإلكتروني قائلًا: "نحن بصدد إطلاق برنامج بداية العام المقبل لتوصيل إنتاج العاملين بالمنزل إلى المستهلك".

